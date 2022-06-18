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Відплата від ЗСУ: 7 ударів – 7 знищених складів окупантів зі зброєю та боєприпасами в ОРДЛО

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 108

 

Окупанти обстрілюють центр Донецька меншими калібрами, щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ

За останні три доби на території ОРДЛО Збройні сили України високоточними ракетами поцілили як мінімум по сімох великих складах боєприпасів, які росіяни збирали з 2014-2015 роках.

Зокрема, лише один знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі т боєприпасів, повідомляють журналісти InformNapalm з посиланням на інсайдерів з окупованого Донецька.

- Серед місцевих мешканців ходять чутки, що ЗСУ «високоточною натовською зброєю великого калібру» дуже влучно знищує російські склади БК неподалік Донецька. При цьому місцеві знають, що рашисти намагаються «розмити успіхи ЗСУ», - повідомляють вони.

Зокрема, окупанти обстрілюють центр Донецька меншими калібрами (проводять типові дії, які характеризуються як операції «під чужим прапором»), щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ, зокрема по складах боєприпасів.

- Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення щодо ситуації та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії рф та зрізає наступальний потенціал рашистів на Донбасі, - додають в InformNapalm.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, рашисти завдали кілька ракетних ударів по газопереробному підприємству в Ізюмському районі на Харківщині, по Новомосковскому районі Дніпропетровщини та по Миколаєву.

А вранці, російські військові нанесли удар 6 ракетами по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Ще 2 ракети влучили у Кременчуцьку ТЕЦ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Донецьк ЗСУ обстріли
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