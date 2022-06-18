Відплата від ЗСУ: 7 ударів – 7 знищених складів окупантів зі зброєю та боєприпасами в ОРДЛО

Окупанти обстрілюють центр Донецька меншими калібрами, щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ
За останні три доби на території ОРДЛО Збройні сили України високоточними ракетами поцілили як мінімум по сімох великих складах боєприпасів, які росіяни збирали з 2014-2015 роках.
Зокрема, лише один знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі т боєприпасів, повідомляють журналісти InformNapalm з посиланням на інсайдерів з окупованого Донецька.
Зокрема, окупанти обстрілюють центр Донецька меншими калібрами (проводять типові дії, які характеризуються як операції «під чужим прапором»), щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ, зокрема по складах боєприпасів.
Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, рашисти завдали кілька ракетних ударів по газопереробному підприємству в Ізюмському районі на Харківщині, по Новомосковскому районі Дніпропетровщини та по Миколаєву.
А вранці, російські військові нанесли удар 6 ракетами по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Ще 2 ракети влучили у Кременчуцьку ТЕЦ.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер