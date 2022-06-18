За даними Авакова втрати окупантів склали майже 49 тисяч орків – Генштаб їх оцінює у 33350

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 338

Такі цифри втрат рф екс-міністр внутрішніх справ України називає з посиланням на перехоплене внутрішньоштабне рашистське зведення

Безповоротні втрати особового складу армії рф станом на 17 червня складають 37 592 військових. До них треба додати 9 457 найманця приватних військових кампаній, які беруть участь у війні проти України, та 1788 військовослужбовця Росгвардії. Загалом виходить майже 49 тисяч орків. І це без врахування поранених. - Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь. Делюсь: «Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37 592 человека. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми» Слава ЗСУ!, - написав Арсен Аваков у своєму Телеграм-каналі. Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня російські окупанти втратили: особового складу - близько 33350 осіб танків ‒ 1465 од, бойових броньованих машин ‒ 3573 од, артилерійських систем - 739 од, РСЗВ - 233 од, засобів ППО - 98 од, літаків – 216 од, гелікоптерів – 180 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594, крилатих ракет - 129, кораблів /катерів - 14 од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 од, спеціальної техніки - 55

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