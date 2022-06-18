За даними Авакова втрати окупантів склали майже 49 тисяч орків – Генштаб їх оцінює у 33350

Такі цифри втрат рф екс-міністр внутрішніх справ України називає з посиланням на перехоплене внутрішньоштабне рашистське зведення
Безповоротні втрати особового складу армії рф станом на 17 червня складають 37 592 військових. До них треба додати 9 457 найманця приватних військових кампаній, які беруть участь у війні проти України, та 1788 військовослужбовця Росгвардії. Загалом виходить майже 49 тисяч орків. І це без врахування поранених.
- Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь. Делюсь:
«Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37 592 человека.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми»
Слава ЗСУ!, - написав Арсен Аваков у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня російські окупанти втратили:
особового складу - близько 33350 осіб
танків ‒ 1465 од,
бойових броньованих машин ‒ 3573 од,
артилерійських систем - 739 од,
РСЗВ - 233 од,
засобів ППО - 98 од,
літаків – 216 од,
гелікоптерів – 180 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594,
крилатих ракет - 129,
кораблів /катерів - 14 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 од,
спеціальної техніки - 55
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер