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За даними Авакова втрати окупантів склали майже 49 тисяч орків – Генштаб їх оцінює у 33350

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 338

 

Такі цифри втрат рф екс-міністр внутрішніх справ України називає з посиланням на перехоплене внутрішньоштабне рашистське зведення

Безповоротні втрати особового складу армії рф станом на 17 червня складають  37 592 військових. До них треба додати 9 457 найманця приватних військових кампаній, які беруть участь у війні проти України, та 1788 військовослужбовця Росгвардії. Загалом виходить майже 49 тисяч орків. І це без врахування поранених.

- Наконец-то вновь удалось перехватить внутриштабную рашистскую сводку потерь. Делюсь:

«Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37 592 человека.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших.

Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми»

Слава ЗСУ!, - написав Арсен Аваков у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня російські окупанти втратили:

особового складу - близько 33350 осіб

танків ‒ 1465 од,

бойових броньованих машин ‒ 3573 од,

артилерійських систем - 739 од,

РСЗВ - 233 од,

засобів ППО - 98 од,

літаків – 216 од,

гелікоптерів – 180 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594,

крилатих ракет - 129,

кораблів /катерів - 14 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 од,

спеціальної техніки - 55

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів
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