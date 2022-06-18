Російські окупанти завдали ракетного удару по газопереробному підприємству на Харківщині (додано)

Окупанти обстріляли ракетами газопереробне підприємство в Ізюмському районі. Виникла масштабна пожежа.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 червня, російські військові нанесли удар 6 ракетами по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Ще 2 ракети влучили у Кременчуцьку ТЕЦ.
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Сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровщини. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова облради Микола Лукашук.
Увечері, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Сьогодні з робочою поїздкою в місті був президент Володимир Зеленський.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер