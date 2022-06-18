Російські окупанти завдали ракетного удару по газопереробному підприємству на Харківщині (додано)

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Окупанти обстріляли ракетами газопереробне підприємство в Ізюмському районі. Виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

- На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, – написав очільник Харківської ОВАта додав, що рятувальники її зараз локалізують.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 червня, російські військові нанесли удар 6 ракетами по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Ще 2 ракети влучили у Кременчуцьку ТЕЦ.

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