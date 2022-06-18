Що таке Homedoctor: на Полтавщині можуть запровадити іспанську систему телемедицини

На Полтавщині можуть запровадити іспанську систему телемедицини, яка дає змогу лікарю дистанційно, а пацієнту самостійно проводити базові дослідження: вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, дослідження вух, горла, носа, шкіри. Все це можна робити за допомогою телемедичних боксів Homedoctor.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який зазначив, що наразі такими пристроями в Іспанії користуються понад 70 тисяч сімей.
- Розглядаємо можливість запровадити на Полтавщині іспанську систему телемедицини.
Сьогодні зустрілися з командою іспанської платформи Help to Ukraine. Волонтери передали нам для тестування кілька телемедичних боксів Homedoctor.
Пристрій дає змогу лікарю дистанційно, а пацієнту самостійно проводити базові дослідження: вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, дослідження вух, горла, носа, шкіри. Цим обладнанням дуже легко користуватися, воно добре підходять для жителів віддалених районів. Достатньо підʼєднати живлення, інтернет і смартфон. І звʼязок із вашим доктором гарантований.
Homedoctor став дуже популярним в Іспанії під час пандемії ковіду. Зараз такими пристроями користуються понад 70 тисяч іспанських сімей, - написав Дмитро Лунін.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер