Що таке Homedoctor: на Полтавщині можуть запровадити іспанську систему телемедицини

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 103

До дистанційного навчання ми вже звикли, а зараз нам пропонують дистанційне лікування

На Полтавщині можуть запровадити іспанську систему телемедицини, яка дає змогу лікарю дистанційно, а пацієнту самостійно проводити базові дослідження: вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, дослідження вух, горла, носа, шкіри. Все це можна робити за допомогою телемедичних боксів Homedoctor.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який зазначив, що наразі такими пристроями в Іспанії користуються понад 70 тисяч сімей.