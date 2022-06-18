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Кременчук, Полтавщина

Що таке Homedoctor: на Полтавщині можуть запровадити іспанську систему телемедицини

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 103

 

До дистанційного навчання ми вже звикли, а зараз нам пропонують дистанційне лікування

На Полтавщині можуть запровадити іспанську систему телемедицини, яка дає змогу лікарю дистанційно, а пацієнту самостійно проводити базові дослідження: вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, дослідження вух, горла, носа, шкіри. Все це можна робити за допомогою телемедичних боксів Homedoctor.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який зазначив, що наразі такими пристроями в Іспанії користуються понад 70 тисяч сімей.

- Розглядаємо можливість запровадити на Полтавщині іспанську систему телемедицини.

Сьогодні зустрілися з командою іспанської платформи Help to Ukraine. Волонтери передали нам для тестування кілька телемедичних боксів Homedoctor.

Пристрій дає змогу лікарю дистанційно, а пацієнту самостійно проводити базові дослідження: вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, дослідження вух, горла, носа, шкіри. Цим обладнанням дуже легко користуватися, воно добре підходять для жителів віддалених районів. Достатньо підʼєднати живлення, інтернет і смартфон. І звʼязок із вашим доктором гарантований.

Homedoctor став дуже популярним в Іспанії під час пандемії ковіду. Зараз такими пристроями користуються понад 70 тисяч іспанських сімей, - написав Дмитро Лунін.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА медицина Іспанія
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