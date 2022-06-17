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Євробачення-2023 відбудеться не в Україні

Сьогодні, 21:48 Переглядів: 0

 

При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року

Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Україна перемогла на «Євробаченні-2022»

- EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні... 

В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві, - йдеться у повідомленні. 

При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: "Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко опублікував відповідь на заяву ЄМС щодо неможливості проведення Євробачення-2023 в Україні:

- Проведення Євробачення-2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці.

Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення–2023 в Україні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Євробачення війна
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