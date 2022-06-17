Євробачення-2023 відбудеться не в Україні

Сьогодні, 21:48 Переглядів: 0

При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року

Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

- EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні... В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві, - йдеться у повідомленні.

При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: "Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко опублікував відповідь на заяву ЄМС щодо неможливості проведення Євробачення-2023 в Україні: