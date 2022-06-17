Добавилися специфічні завдання, плюс по виявленню ДРГ: історія братів-близнюків Абдулліних

Вчора, 22:07 Переглядів: 217

Рустам Абдуллін багато років працює в правоохоронних органах Кременчука. З початком повномасштабного вторгнення росії робота стала важчою, але Рустам не скаржиться, адже завдання з виявлення ворожих ДРГ є важливими для безпеки кременчужан.

Цікаво, що Рустам та Руслан Абдулліни - брати-близнюки, один працює в поліції, інший у ДСНС.