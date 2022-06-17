Добавилися специфічні завдання, плюс по виявленню ДРГ: історія братів-близнюків Абдулліних
Вчора, 22:07
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Кожен своєю працею наближає перемогу
Рустам Абдуллін багато років працює в правоохоронних органах Кременчука. З початком повномасштабного вторгнення росії робота стала важчою, але Рустам не скаржиться, адже завдання з виявлення ворожих ДРГ є важливими для безпеки кременчужан.
Цікаво, що Рустам та Руслан Абдулліни - брати-близнюки, один працює в поліції, інший у ДСНС.
- З початком війни перейшли на посилений варіант несення служби. Добавилися специфічні завдання, плюс по виявленню ДРГ, по виявленню негативно налаштованих громадян з проросійськими настроями. Я вважаю, що робота поліції важлива завжди. А на даний час – тому що ми підтримуємо порядок, спокій громадян і бережемо їхнє майно, не допускаємо паніки у місті, - говорить Рустам.
Автор: Альона Душенко
Джерело відео: відео зі сторінки Віталія Малецького
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