Автогол та вилучення: «Кремінь» знову поступився СК «Полтава» на виїзді

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 64

Сьогодні, 17 червня, у Полтаві футбольний клуб «Кремінь» зіграв з СК «Полтавою». Як і в попередні рази, господарі святкували перемогу, щоправда, цього разу з менш переконливим рахунком. Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Стартові хвилини гри були знову максимально динамічними. За 10 хвилин гри полтавці створили щонайменше 4 нагоди забивати, але підводила влучність. Та все ж на 13 хв Ян Костенко скинув під удар Дмитрові Копитову, а той ударом майже з лінії штрафного майданчика доправив м'яч до цілі. Не минуло й 2 хвилин, як рахунок подвоївся: гарматним ударом прошив сітку воріт Дмитро Щербак.

Ще за десять хвилин Дмитро оформив дубль, завершивши стрімку атаку «малиново-золотих» - 3:0. Більш ніж переконлива перевага призвела до певного розслаблення, помилок у діях, зокрема захисників. Це й вилилося у пропущений гол наприкінці першого тайму. Тому на перерву команди пішли за рахунку 3:1.

На старті другого тайму команди відразу примудрилися обмінятися забитими голами (за участі гравців «Кременя»). Спершу захисник кременчужан під пресингом полтавців невдало відпасував на воротаря і м'яч, підстрибнувши над ногою кіпера, залетів у власні ворота. У відповідь «Кремінь» пішов у контратаку, яку знову через похибку захисників суперник зумів монетизувати в забитий м'яч - 4:2.

Полтавці володіли й надалі ініціативою, проте залишилися у меншості: Ян Костенко грубо зіграв проти свого опонента і побачив перед собою червоне світло. Граючи вдесятьох, «містяни» продовжили демонструвати територіальну перевагу, але кількість моментів значно зменшилася. Догравали ж команди в рівних складах, проте це вже ніяк не вплинуло на фінальний результат.