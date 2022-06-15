Азербайджанці висловили готовність надавати гуманітарну допомогу Полтавщині

Сьогодні, 15 червня, відбулася робоча зустріч начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна з Почесним консулом Азербайджанської Республіки в Харкові Афганом Салмановим. Як повідомляє Полтавська ОВА, серед іншого обговорили питання надання гуманітарної допомоги нашій області.
Почесний консул Азербайджанської Республіки заявив, що готовий розглядати потреби Полтавської області в гуманітарній допомозі та розповів, що азербайджанський народ допомагає українцям із перших днів війни паливом для «швидких» та автомобілів ДСНС.
Дмитро Лунін у свою чергу розповів консулу, які потреби має Полтавська область у забезпеченні переселенців усім необхідним. За даними Полтавської ОВА, нині на території Полтавщини проживає 180 тисяч переселенців.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер