Азербайджанці висловили готовність надавати гуманітарну допомогу Полтавщині

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Сьогодні, 15 червня, відбулася робоча зустріч начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна з Почесним консулом Азербайджанської Республіки в Харкові Афганом Салмановим. Як повідомляє Полтавська ОВА, серед іншого обговорили питання надання гуманітарної допомоги нашій області.

Почесний консул Азербайджанської Республіки заявив, що готовий розглядати потреби Полтавської області в гуманітарній допомозі та розповів, що азербайджанський народ допомагає українцям із перших днів війни паливом для «швидких» та автомобілів ДСНС.

«780 тон гуманітарного вантажу було відправлено для українських біженців у Молдову. Сьогодні ця допомога продовжується. Крім допомоги на міждержавному рівні гуманітарна підтримка надається таким містам, як Харків, Чернігів, Київ, Дніпро, – розповів Афган Салманов. – Також в особистому порядку ми допомагаємо тим людям, які були змушені виїхати до Азербайджану. Наші країни завжди підтримували й підтримують одна одну. Ми за територіальну цілісність України, її суверенітет та незалежність»

Дмитро Лунін у свою чергу розповів консулу, які потреби має Полтавська область у забезпеченні переселенців усім необхідним. За даними Полтавської ОВА, нині на території Полтавщини проживає 180 тисяч переселенців.