Питання розглядатиме рада оборони області
На Полтавщині можуть змінити час комендантської години у бік скорочення. Як повідомив 15 червня під час онлайн-брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, питання розглядатимуть на найближчому засіданні ради оборони Полтавської області.
У той же час сьогодні стало відомо, що розпорядження щодо заборони виходу плавзасобів на водойми не переглядатимуть.
Крім того, найближчим часом у Полтавській ОВА мають намір розглянути питання продажу алкоголю, відпочинку у лісах, термін початку навчального року.
Нагадаємо, комендантська година на території Полтавської області триває з 22:00 до 5:00.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер