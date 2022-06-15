На Полтавщині можуть змінити час комендантської години

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На Полтавщині можуть змінити час комендантської години у бік скорочення. Як повідомив 15 червня під час онлайн-брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, питання розглядатимуть на найближчому засіданні ради оборони Полтавської області.

«Військові та правоохоронці вже кілька разів повторювали, що у нічний час важче забезпечувати порядок у населеному пункті. У нас зараз триває війна, маємо багато обмежень. Я – на стороні військових та правоохоронців. Якщо вони не бачитимуть загрози та дадуть згоду на скорочення комендантської години, я – підтримаю», – сказав Дмитро Лунін.

У той же час сьогодні стало відомо, що розпорядження щодо заборони виходу плавзасобів на водойми не переглядатимуть.

Крім того, найближчим часом у Полтавській ОВА мають намір розглянути питання продажу алкоголю, відпочинку у лісах, термін початку навчального року.

Нагадаємо, комендантська година на території Полтавської області триває з 22:00 до 5:00.