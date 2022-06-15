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«Лев матчу»: воротар з Полтавщини Дмитро Різник дебютував за збірну України

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 188

 Після трьох матчів команда Олександра Петракова очолює групу «В1» та у вересні зіграє проти збірних Шотландії та Вірменії.Після трьох матчів команда Олександра Петракова очолює групу «В1» та у вересні зіграє проти збірних Шотландії та Вірменії

Вихованець полтавського футболу Дмитро Різник (Ворскла) дебютував за збірну в офіційних матчах, раніше взявши участь лише у контрольному матчі проти Болгарії (1:1).

Різник став третім воротарем, який зіграв за збірну України цього сезону Ліги націй, - після Андрія Луніна та Андрія Пятова, який у червні закінчив міжнародну кар’єру.

 

Голкіпера збірної України Дмитра Різника визнали «Левом матчу». Після гри футболіст поділився своїми враженнями:

- Дякую за вітання, тому що зіграти за збірну в офіційній зустрічі — мрія для кожного футболіста. Я дуже щасливий.

- Наскільки справедливим є рахунок 1:1?

- Я вважаю, що рахунок закономірний, тому що в суперника, як і в нас, були моменти. Гра йшла хвилями, туди-сюди.

- На 25-й хвилині заміну попросив Руслан Маліновський. Як на команду вплинула ця кадрова втрата?

 Нічого, головне — це здоров’я футболіста. У нас є гарні хлопці, які можуть його замінити. Це не вплинуло на гру.

- Щодо пропущеного гола. Як так сталося?

- Я не знаю, треба дивитися повтори. По живому сліду не можу щось сказати.

- Наш капітан, Андрій Ярмоленко, нарешті повернувся. Чи надихнула команду його поява на полі?

- У кожній команді авторитет капітана важливий. Це й налаштування на гру, й усе інше. Андрій — лідер на полі, він це довів, посприяв забитому м’ячу.

- Ярмоленко асистував Артему Довбику правою ногою. Його права стала значно сильнішою?

- У нього дві сильні ноги.

- Чому збірна України дещо заспокоїлася після того, як зрівняла рахунок?

- Я так не вважаю, ми грали на перемогу. Мали моменти, але не забили.

- Як гадаєш, чи вдасться втримати першу сходинку в групі Ліги націй?

- Це футбол. Будемо грати, старатися втримати перше місце. Битимемося за нього.

 

Підопічні Олександра Петракова, 14 червня, провели свій заключний червневий поєдинок, в якому не зуміли перемогти команду Ірландії.

У попередніх двох матчах Ліги націй синьо-жовті здобули шість очок - обіграли Ірландію в Дубліні (1:0) та розгромили Вірменію в Лодзі (3:0). Вчора на стадіоні ЛКС наша команда знову зустрілася з ірландцями.

Порівняно з попередньою грою Олександр Петраков зробив чотири зміни в стартовому складі. Зокрема, повернувся в «основу» Ярмоленко, місце у воротах зайняв Різник - другий матч за збірну для Дмитра (зазначимо, що напередодні кар'єру в національній команді завершив ветеран Пятов), а поза заявкою залишилися Піхальонок та Яремчук, який отримав травму.

Україна - Ірландія - 1:1 (0:1)

Голи: Довбик (47) - Коллінз (31).

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 72), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Ярмоленко (к), Довбик (Сікан, 73). Запасні: Лунін, Бондар, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Сирота, Соболь, Зубков. Тренер: Олександр Петраков

Ірландія: Келлехер, О’Ші, Леніхан, Каллен, Парротт (Огбене, 80), Макклін (к), Коллінз, Браун, Моламбі (Гендрік, 67), Найт (Гуріхан, 67), Хоган (Робінсон, 56). Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Кін, Меннінг, Гемілтон, Ебоселе. Тренер: Стівен Кенні

Арбітр: Алі Палабиїк (Туреччина)

Попереджені: Забарний (49), Ярмоленко (51), Зінченко (79) — Браун (65), Леніхан (81).

Після трьох матчів команда Олександра Петракова очолює групу «В1» та у вересні зіграє проти збірних Шотландії та Вірменії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол збірна України Полтава Ворскла
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