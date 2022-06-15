У Кременчуці відкриють два дитсадки

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Йдеться про ті, де є групи з вадами зору і слуху

У Кременчуці запрацюють два спеціалізовані дитсадки, де є групи з вадами зору і слуху. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

- Діти ходитимуть у присутності батьків. Тому що там необхідно проводити безперервний курс реабілітації, - сказав мер.

Про відкриття інших садків мова не йде, хоча кременчуцькі батьки просять відкрити хоча б черговий дитсадок. Міська влада пояснює це тим, що дошкільні заклади не обладнані необхідними укриттями.

- Неможливо у дитячих садочках під час повітряної тривогу забезпечити належним чином евакуацію і розміщення дітей. Вчора тривоги були по годині-півтори, у цей час сидіти у сирому підвалі, який не пристосований – це дуже погано. Більшість батьків розуміють, що віддати дитину у садочок, бути десь на роботі, а там тривоги, незрозуміло, що може відбутися... Мало хто на це піде, - прокоментував пан Малецький.