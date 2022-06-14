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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Кременчука Василя Гелеверю

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 297

 

Дідусь пішов з дому та не повернувся ще 11 червня

Відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції розшукує безвісно зниклого мешканця Кременчука Гелеверю Василя Гавриловича 1948 року народження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

В поліції повідомляють, що чоловік пішов з дому 11 червня та не повернувся.

Його прикмети: зріст 160 см, середньої статури, волосся коротке сиве, борода та вуса сиві, очі блакитні. На момент зникнення був одягнений в жилет білого кольору, кофту світлу з довгим рукавом, камуфляжні штани, черевики коричневого кольору.

Якщо про цього чоловіка вам відома інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (098) 189-99-44 (чергова частина), (097) 45-188-93 або 102.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зниклий Кременчук
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