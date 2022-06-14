На проспекті Лесі Українки водій вантажівки пропонував патрульних хабаря

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 217

У Кременчуці 51-річний керманич пропонував патрульним хабаря, аби його не притягнули до адміністративної відповідальності. Про це інформує патрульна поліція міста.

Учора, 13 червня, близько 23.00 на проспекті Лесі Українки охоронці порядку зупинили вантажний автомобіль DAF XF з напівпричепом SCHMITZ за порушення вимоги заборонного знаку.

Під час складання адміністративних матеріалів керманич намагався уникнути відповідальності, пропонуючи патрульним неправомірну вигоду. Поліціянти неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, але він продовжував наполягати на своєму.

За фактом хабаря на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин події. За такі дії керманичу загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.