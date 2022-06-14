Кременчуцька станція переливання крові гостро потребує донорів з ІІІ групою і негативним резус-фактором

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 154

14 червня відзначають Всесвітній день донора. У цей день ми зателефонували до Кременчуцької станції переливання крові, щоб дізнатися, яку саме групу там потребують зараз найбільше. Як виявилося, гостро не вистачає третьої групи крові з негативним резус-фактором. Такі донори зараз у пріоритеті. Про це повідомив лікар-трансфузіолог Олександр Фофанов. Потрібні і власники інших груп крові саме з негативним резус-фактором, бо таких людей порівняно менше, ніж з позитивним. Також можуть приходити усі охочі.

Олександр Фофанов розповів, скільки сьогодні станом на 12.00 на станцію прийшло людей, щоб здати кров:

- Ми давали об'яви серед своїх постійних клієнтів, сьогодні 35 донорів ми обслужили. У нас у цей день все проходить більш урочисто.

Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте: напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого, за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

- Наприклад, з нового. Не можна їсти буряк та банани перед донацією. Раніше такого не було, а тепер ввели такі обмеження, - каже лікар.

Олександр Фофанов у Вайбері веде групу «Донори крові Кременчука» . У цій групі він роз'яснює моменти, які цікавлять людей. Там же можна записатися на процедуру донації.

Станція переливання крові приймає донорів з 8.00 до 13.00.

Пресофіцер Кременчуцького районного управління поліцї Анна Волювач (на фото вище) є донором вже три роки, за цей час вона 18 разів встигла здати кров.

- Я здаю кожні 2 місця, це система. Донорство – це, мабуть, залежність, я кайфую від цього. Це не боляче. Я здаю по 450 г за одну кроводачу, зовсім трішечки, але це така маленька допомога. Кожен день у нас по лінії поліції фіксуються ДТП, то людина захворіла, ми часто бачимо ці сумні зведення. І ще я спілкуюся з друзями, які працюють у лікарнях, вони говорять, що крові просто не вистачає. Тим паче зараз, коли почалася війна, ми дуже потребуємо крові, наші хлопці літрами «забирають».

На запитання, що б вона порадила тим, хто в перший раз приходить на донацію, відповідає:

- У першу чергу, до цього треба прийти, не боятися. Якщо у вас немає притипоказань, треба певний час підтримати дієту, рекомендації для донорів є в інтернеті. Якщо чесно, я вражена: як почалася війна в Україні, на нашу станцію переливання крові стояли тисячі людей. До того моменту було 3-5, 10 донорів у день. Коли ми будемо разом допомагати і здавати кров, у нас менше будуть помирати люди. Часто породіллі потребують крові, люди після ДТП, тому вона повинна бути в запасі. Закликаю всіх здавати кров!