Кременчуцька станція переливання крові гостро потребує донорів з ІІІ групою і негативним резус-фактором

14 червня відзначають Всесвітній день донора. У цей день ми зателефонували до Кременчуцької станції переливання крові, щоб дізнатися, яку саме групу там потребують зараз найбільше. Як виявилося, гостро не вистачає третьої групи крові з негативним резус-фактором. Такі донори зараз у пріоритеті. Про це повідомив лікар-трансфузіолог Олександр Фофанов. Потрібні і власники інших груп крові саме з негативним резус-фактором, бо таких людей порівняно менше, ніж з позитивним. Також можуть приходити усі охочі.
Олександр Фофанов розповів, скільки сьогодні станом на 12.00 на станцію прийшло людей, щоб здати кров:
Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте: напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого, за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.
Олександр Фофанов у Вайбері веде групу «Донори крові Кременчука». У цій групі він роз'яснює моменти, які цікавлять людей. Там же можна записатися на процедуру донації.
Станція переливання крові приймає донорів з 8.00 до 13.00.
Пресофіцер Кременчуцького районного управління поліцї Анна Волювач (на фото вище) є донором вже три роки, за цей час вона 18 разів встигла здати кров.
На запитання, що б вона порадила тим, хто в перший раз приходить на донацію, відповідає:
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер