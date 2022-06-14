У Кременчуці поліція викрила 38-річну жінку, яка займалася збутом наркотичних засобів

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Поліція закликає повідомляти про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки на чат-бот у Телеграм.

У Кременчуці викрито 38-річну мешканку, яка протягом 2022 року налагодила злочинну схему щодо незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичного засобу «метадон» шляхом «закладок» та продажу «з рук в руки». За місцем проживання фігурантки справи правоохоронці вилучили наркотики. Триває слідство.

Про це повідомляє Відділ комунікації Поліції Полтавщини з посиланням на матеріали Управління боротьби з наркозлочинністю області на своєму офіційному сайті.

Незаконну діяльність особи припинили оперативники регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури.

- Під час санкціонованого обшуку у квартирі фігурантки слідчі вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Речові докази спрямовані на судову експертизу. Наразі особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу - тримання під вартою. Крім цього, вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантки на загальну суму близько 1 000 000 гривень, - зазначив заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.



У кримінальному провадженні, відкритому за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

У разі визнання судом вини фігурантці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція нагадує, що повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки можна у Телеграм.

Щоб залишити інформацію, слід відкрити діалог за посиланням https://t.me/StopDrugsBot (або просканувати QR-код, що на фото) та виконати необхідні дії за інструкцією.