У Полтаві за допомогою глушника «посадили» російський дрон, який літав над залізницею

Бійцям теробороні Полтави вдалося ліквідувати російський розвідувальний дрон, який збирав інформацію про залізничну інфраструктуру Полтави.
Про це місцевому виданню ЗМІСТ сьогодні, 14 червня, повідомив заступник командира Полтавського батальйону ТрО з позивним «Граф». За словами військового, ворожий дрон збирав інформацію у районі Південного вокзалу. Військовослужбовці успішно використали ANTIDRON KVSG-6 й «посадили» російський безпілотний літальний апарат.
Кошти на цю зброю полтавці зібрали на краудфандинговій платформу ЗМІСТу – 378 тисяч грн. Захисники дякують усім, хто долучився до збору коштів й жертвує гроші на закупівлю тепловізорів для полтавців на передовій.
Глушник ANTIDRON KVSG-6 знищує розвідувальну техніку ворога та не дозволяє йому детально дізнатися про обстановку та місце розташування позицій наших захисників. Пристрій може протидіяти найсучаснішим літальним апаратам, є компактними й швидко розгортається для роботи.
За матеріалами ЗМІСТ
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер