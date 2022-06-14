Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Сергiй Кулясов
Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Путін проти українського народу

У Полтаві за допомогою глушника «посадили» російський дрон, який літав над залізницею

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 692

 

Кошти на ANTIDRON KVSG-6 для тероборони зібрали містяни

Бійцям теробороні Полтави вдалося ліквідувати російський розвідувальний дрон, який збирав інформацію про залізничну інфраструктуру Полтави.

Про це місцевому виданню ЗМІСТ сьогодні, 14 червня, повідомив заступник командира Полтавського батальйону ТрО з позивним «Граф». За словами військового, ворожий дрон збирав інформацію у районі Південного вокзалу. Військовослужбовці успішно використали  ANTIDRON KVSG-6 й «посадили» російський безпілотний літальний апарат.

Кошти на цю зброю полтавці зібрали на краудфандинговій платформу ЗМІСТу – 378 тисяч грн. Захисники дякують усім, хто долучився до збору коштів й жертвує гроші на закупівлю тепловізорів для полтавців на передовій.

- Від усієї територіальної оборони та Збройних сил України висловлюю слова  вдячності кожному українцю  та полтавцям, які долучилися коштами чи інформаційно до придбання антидронного обладнання. Я розумію, яка це вартісна річ, тим більше зараз. Можу сказати, що наші хлопці зроблять все можливе, аби завадити розвідці ворога, - сказав виданню «Граф».

Глушник ANTIDRON KVSG-6 знищує розвідувальну техніку ворога та не дозволяє йому детально дізнатися про обстановку та місце розташування позицій наших захисників. Пристрій може протидіяти найсучаснішим літальним апаратам, є компактними й швидко розгортається для роботи.

За матеріалами ЗМІСТ

6
Автор: Віктор Крук
Теги: територіальна оборона дрон допомога ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх