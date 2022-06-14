У Полтаві за допомогою глушника «посадили» російський дрон, який літав над залізницею

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 692

Бійцям теробороні Полтави вдалося ліквідувати російський розвідувальний дрон, який збирав інформацію про залізничну інфраструктуру Полтави.

Про це місцевому виданню ЗМІСТ сьогодні, 14 червня, повідомив заступник командира Полтавського батальйону ТрО з позивним «Граф». За словами військового, ворожий дрон збирав інформацію у районі Південного вокзалу. Військовослужбовці успішно використали ANTIDRON KVSG-6 й «посадили» російський безпілотний літальний апарат.

Кошти на цю зброю полтавці зібрали на краудфандинговій платформу ЗМІСТу – 378 тисяч грн. Захисники дякують усім, хто долучився до збору коштів й жертвує гроші на закупівлю тепловізорів для полтавців на передовій.

- Від усієї територіальної оборони та Збройних сил України висловлюю слова вдячності кожному українцю та полтавцям, які долучилися коштами чи інформаційно до придбання антидронного обладнання. Я розумію, яка це вартісна річ, тим більше зараз. Можу сказати, що наші хлопці зроблять все можливе, аби завадити розвідці ворога, - сказав виданню «Граф».

Глушник ANTIDRON KVSG-6 знищує розвідувальну техніку ворога та не дозволяє йому детально дізнатися про обстановку та місце розташування позицій наших захисників. Пристрій може протидіяти найсучаснішим літальним апаратам, є компактними й швидко розгортається для роботи.

За матеріалами ЗМІСТ