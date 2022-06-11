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Чи відповідає вода на пляжах Кременчука санітарним нормам

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 420

 

Є відхилення від норми, але не надто значне

Показники мікробіологічної забрудненості води Центрального пляжу та пляжу в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» не відповідають санітарно–гігієнічним вимогам. Кременчуцьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області інформує, що відбір та лабораторні дослідження проб річкової води зробили 9 червня.

Індекс лактозо-позитивної палички (ЛКП) на початку пляжу «Центральний» (район кафе «Ахтамар») та наприкінці пляжу (район колишнього кафе «Арарат») становить 13 000 при нормативному 10 000. А цей показник у річці Сухий Кагамлик на пляжі в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» складає 6 200 при нормативному показнику 5 000.

Тому фахівці рекомендують не купатися на цих пляжах, а також закликають кременчужан та гостей міста не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: забрудненість пляжі Центральний пляж Дніпро Кагамлыкский Сухий Кагамлик купання
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