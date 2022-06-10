На вихідних Кременчук накриє спека

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 72

На вихідних Кременчук накриє спека. Опадів не передбачається. Якраз найкращий час витягти купальники і вирушити на пляж чи виїхати на відпочинок на природу.

Sinoptik обіцяє, що цей вікенд принесе лише ясну погоду, хмари не з'являтимуться у небі над Кременчуком у найближчі дні. Повітря прогріється до позначок +17...+30°С.

А от Gismeteo повідомляє про мінливу хмарність у ці вихідні, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +18°С до +29°С.

Ventusky – єдиний погодний портал, який прогнозує у неділю, 12 червня, короткочасний дощ о 15.00. Субота, 11 червня, стане сонячним днем, а от у неділю сонце здебільшого ховатиметься за хмарами. Вранці буде дещо прохолодно (+17-19°С), а от вдень температура відвищиться до гарячих +31°С.