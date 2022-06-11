Полтавка у власній квартирі організувала «наркомагазин»

Правоохоронці Полтави викрили 41-річну місцеву жительку, яка у своїй квартирі організувала «наркомагазин». Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.
Під час обшуків у квартирі жінки вилучили паперові згортки, картонні коробочки з канабісом, а також готівку, отриману від незаконного «бізнесу». Точну кількість вилученого встановить призначена експертиза.
Наразі полтавку затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно). Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер