У вітрині бібліотеки Кременчука відкрилася нова виставка

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 225

Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С.Макаренка розташував у вітринах філії №3 КМПБ профорієнтаційну виставку «Обери професію у нас!». Яскраві костюми та зачіски привертають увагу жителів Кременчука та гостей міста, про це повідомляє Лабораторія Бібліосвят.

Для майбутнього абітурієнта є чудовий банер з переліком професій, так на базі 9 класів: перукар(перукар-модельєр), манікюрник; кухар, кондитер; кухар, офіціант; кравець.

На базі 11 класів: майстер ресторанного обслуговування, кухар; кравець, закрійник.