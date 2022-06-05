Військові під Кременчуком проходять вогневу підготовку

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 297

Загін швидкого реагування в Кременчуці проходив вогневу підготовку. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат).

Оборонці Кременчука щоденно продовжують тренуватися та поліпшувати свої професійні навички. Під керівництвом досвідчених інструкторів вони відшліфовують різні напрямки підготовки, які в разі потреби допоможуть ефективно протистояти ворогу.

Так і воїни одного з підрозділів Кременчука пройшли кількаденні практичні заняття з вогневої підготовки, де їх вчили професійно поводитись зі зброєю., влучно стріляти, та діяти під час наступу або відходу.