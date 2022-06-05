Чемпіонат світу-2022: сьогодні Україна гратиме з Уельсом

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 212

Переможець матчу вийде на чемпіонат та гратиме в одній групі з США, Англією та Іраном

Сьогодні, 5 червня, у фіналі плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 Україна зіграє проти Уельсу. Переможець матчу Уельс – Україна вийде на ЧС-2022, де зіграє в одній групі з США, Англією та Іраном.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

Матч Уельс – Україна розпочнеться о 19:00

Пряму трансляцію можна подивитись на каналах Футбол 1 та Індіго TV.

Нагадаємо, 1 червня збірна України перемогла збірну Шотландії з рахунком 3:1 та вийшла у ЧС.





