Чемпіонат світу-2022: сьогодні Україна гратиме з Уельсом

Сьогодні, 5 червня, у фіналі плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 Україна зіграє проти Уельсу. Переможець матчу Уельс – Україна вийде на ЧС-2022, де зіграє в одній групі з США, Англією та Іраном.
Чемпіонат світу з футболу пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.
Матч Уельс – Україна розпочнеться о 19:00
Пряму трансляцію можна подивитись на каналах Футбол 1 та Індіго TV.
Нагадаємо, 1 червня збірна України перемогла збірну Шотландії з рахунком 3:1 та вийшла у ЧС.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер