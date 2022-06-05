Війна в Україні вбила 262 дитини

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Внаслідок російської агресії і Україні загинуло 262 дитини, 467 отримали поранення, повідомляє Офіс Генпрокурора.

«Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що цифри - не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 189, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.