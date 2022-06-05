Внаслідок обстрілів Миколаєва є загиблі та поранені

Російська армія продовжує обстрілювати Миколаївську область, в обласному центрі є загиблі та тяжкопоранені. Загалом за добу в області поранено 29 людей. Про це в повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Укрінформ.
За її словами, загалом минулої доби на Миколаївщині поранень зазнали 29 людей. Усі потерпілі допавлені у медзаклади. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 271 поранена особа. Ще 125 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
У суботу, 4 червня, у Миколаєві під час обстрілу рф реактивний снаряд влучив у багатоповерхівку і пробив наскрізь три поверхи.
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№ 22 від 2 червня 2022Читати номер