путін погрожує відповідями у разі поставок зброї Україні

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«росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавались»

Головний рашист путін пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не наносилися, якщо Україна отримає ракети далекої дії. Про це розповів путін в інтерв'ю російському телеканалу, пише «Українська правда».

«Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавались», каже він.

У той же час президент росії заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву немає нічого нового, , оскільки на озброєнні української армії знаходяться «аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю».

путін назвав це «заповненням втрат української бойової техніки» і нібито «нічого не змінює насправді».

Нагадаємо, Україна потребує протитанкової зброї дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.



