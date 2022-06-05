«Гра вийшла не товариською, а якась бійня»: полтавці побилися з кременчужанами

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 92

Футболісти «Кременя» зіграли дві товариські гри за два дні

Юні футболісти «Кремінь» 2008 за два дні зіграв два товариських матчі. Вихованці Антона й Олександра Диндікових зіграли у Кропивницькому та Полтаві.

3-го червня «Кремінь» 2008 зіграв у Кропивницькому проти місцевої «Зірки». Наші хлопці перемогли з рахунком 5:1. Голи забили: Бабич Тимур, Старушко Максим, Гайдук Артем, Куницький Олександр, Білан Іван.

Наступного дня, 4 червня, «Кремінь» у Полтаві зіграв з «Молоддю» 2007, яка на рік старше наших хлопців. Поступаючись по ходу зустрічі «синьо-білі» не лише зрівняли рахунок, а й перевернули хід гри на свою користь. Брудні гра суперника та шквал емоцій призвели до бійки наприкінці матчу.

- Хлопці великі молодці проявили характер та волю до перемоги. Ми програвали 1:0, але зуміли переломити хід гри та забити три м’ячі.

Хочу відзначити з боку суперника брудну гру, вони постійно нас провокували, агресивно грали й били по ногах. З боку їх тренера це все заохочувалося. Гра вийшла не товариською, а якась бійня. Тому ми не задоволені поведінкою суперника та їх тренера. Під кінець зустрічі навіть була бійка – команда на команду. Кінцівка вийшла не приємною.

А по грі – хлопці молодці, нічим не поступалися, - розповів тренер МФК «Кремінь» 2008 Антон Диндіков.