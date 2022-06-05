Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Гра вийшла не товариською, а якась бійня»: полтавці побилися з кременчужанами

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 92

Футболісти «Кременя» зіграли дві товариські гри за два дні

Юні футболісти «Кремінь» 2008 за два дні зіграв два товариських матчі. Вихованці Антона й Олександра Диндікових зіграли у Кропивницькому та Полтаві.

3-го червня «Кремінь» 2008 зіграв у Кропивницькому проти місцевої «Зірки». Наші хлопці перемогли з рахунком  5:1. Голи забили: Бабич Тимур, Старушко Максим, Гайдук Артем, Куницький Олександр, Білан Іван.

 

Наступного дня, 4 червня, «Кремінь» у Полтаві зіграв з «Молоддю» 2007, яка на рік старше наших хлопців. Поступаючись по ходу зустрічі «синьо-білі» не лише зрівняли рахунок, а й перевернули хід гри на свою користь. Брудні гра суперника та шквал емоцій призвели до бійки наприкінці матчу.

- Хлопці великі молодці проявили характер та волю до перемоги. Ми програвали 1:0, але зуміли переломити хід гри та забити три м’ячі.

Хочу відзначити з боку суперника брудну гру, вони постійно нас провокували, агресивно грали й били по ногах. З боку їх тренера це все заохочувалося. Гра вийшла не товариською, а якась бійня. Тому ми не задоволені поведінкою суперника та їх тренера. Під кінець зустрічі навіть була бійка – команда на команду. Кінцівка вийшла не приємною.

А по грі – хлопці молодці, нічим не поступалися, - розповів тренер МФК «Кремінь» 2008 Антон Диндіков.

 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх