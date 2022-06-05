У Кременчуці відкривається виставка «Василь Устимович-прекрасне і корисне»

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9 червня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається виставка «Василь Устимович-прекрасне і корисне» за адресою вул. Коцюбинського 4.

Як повідомила директорка Кременчуцької міської художньої галереї Оксана Бойко, Василя Устимовича можна сміливо назвати кременчуцьким Вавіловим, адже він мав науковий підхід до сільськогосподарських рослин, займався селекцією, адаптував та розмножував рідкісні породи дерев, збирав власну колекцію насіння. Він був видатним колекціонером рослинних ресурсів. Тому на початку ХХ ст. Устимівський дендропарк, наряду з Софіївським, набув статус заповідника!

До 100-річчя в ньому ще росло 470 видів дерев і кущів. Тоді як на сьогодні вже втрачено 30% колекційного скарбу: зникають колекції мадрин, сосни веймутової, унікальні форми туї жовтої та колоновидної, пропала безцінна колекція кактусів і три дерева ліщини деревовидної…