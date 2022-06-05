Легкоатлети Кременчука провели змагання у Придніпровському парку

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Вчора, 4 червня, у Придніпровському парку Кременчука відбулися змагання з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю усіх нозологій. Змагання присвячені Міжнародному Дню захисту дітей – 1 червня. Про це повідомив почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.

У змаганнях взяли участь 20 легкоатлетів Кременчуцького та Полтавського відділень ПОДЮРСШІ та КДЮСШ «Авангард».

Почесні гості змагань срібний призер з легкої атлетики літньої Паралімпіади-2021 в Токіо Олександр Яровий, чемпіон спеціальних літніх Олімпійських ігор 2007 року у Шанхаї з баскетболу Роман Михайлов та завідуюча відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Людмила Пилипенко привітали юних спортсменів з Міжнародним Днем захисту дітей.

Спортсмени змагалися на дистанціях 30, 60 та 100 м серед дітей у трьох вікових групах. Наймолодшим учасником заходу був Ілля Мигденко з КВ ПОДЮРСШІ , якому 7 років. Крім нього на змаганнях дебютував ще і 10-тирічний Артем Овчаренко з КДЮСШ «Авангард».

Найбільш визначного результату на змаганнях добилася КМСУ, 13-тирічна резервістка національної паралімпійської збірної команди з легкої атлетики Дар`я Новохацька з КВ ПОДЮРСШІ, яка перемогла у змагальному класі Т-35 старшої вікової групи дітей на дистанції 100 м. та підтвердила норматив КМСУ.

У бігу на 30м відповідно до своїх змагальних класів та вікових груп переможцями стали Ілля Мигденко, Артем Овчаренко, Вікторія Поліщук та Руслан Мороз (обидва - КДЮСШ «Авангард»).

У бігу на 60м чемпіонами стали Уляна Шевченко, Богдан Радько та Ерік Катков (всі - КВ ПОДЮРСШІ), Богдан Чаленко (ПВ ПОДЮРСШІ), Дмитро Черевко, Ярослав Давидов та Данило Ломакін (всі – КДЮСШ «Авангард»).

У бігу на 100 м крім Дар`ї Новохацької перемогли Богдан Чаленко ( ПВ ПОДЮРСШІ) та спортсмени КВ ПОДЮРСШІ Владислав Косюк, Тетяна Білик, Максим Самойленко та Даніл Зеркаль.

Спортсменів до змагань готували тренери: ЗТУ Ірина Зикова (КВ ПОДЮРСШІ), ЗТУ Людмила Циганко (ПВ ПОДЮРСШІ) та тренер- викладач КДЮСШ «Авангард» Вікторія Берчук.