фсб визнає, що росія програє інформаційну війну

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 264

фсб рф у своїх документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення і програє інформаційну війну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Для «правильного зомбування» спецслужбами було навіть створено план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки:

Серед головних правил російської пропаганди:

використання образу «вежливых людей» 2014 року (відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз’єднання тощо);

відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання тощо);

відео спільних дій російських і «правильних» українських солдат проти українських «нацистів і бандерівців»;

багаточисельні звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в росії та в світі;

«робота» з людьми, які за специфікою своєї діяльності контактують з великою кількістю людей – викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування тощо.



