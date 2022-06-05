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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

фсб визнає, що росія програє інформаційну війну

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 264

 

фсб рф у своїх документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення і програє інформаційну війну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Для «правильного зомбування» спецслужбами було навіть створено план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки:

Серед головних правил російської пропаганди:

  • використання образу «вежливых людей» 2014 року (відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз’єднання тощо);
  • відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання тощо);
  • відео спільних дій російських і «правильних» українських солдат проти українських «нацистів і бандерівців»;
  • багаточисельні звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в росії та в світі;
  • «робота» з людьми, які за специфікою своєї діяльності контактують з великою кількістю людей – викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування тощо.

 
 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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