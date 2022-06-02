Молода жінка зникла з дому з двомісячним немовлям – поліція відшукала її у Семенівці

Молода мама зникла з дому разом з новонародженою дитиною та перестала виходити на зв’язок із рідними
Про зникнення дочки з онукою поліцію повідомив батько 19-річної жінки.
Прикрий випадок стався в Семенівці.
Про нього повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.
Отримавши інформацію про зникнення жінки з новонародженою дитиною на їх пошуки було негайно задіяно максимальну кількість поліцейських Семенівщини та Глобинщини. За годину пошукових заходів місце перебування жінки та дитини встановили. Вона перебувала у подруги в одному з сіл району. З нею і дитиною все добре.
Поліцейським жінка пояснила, що пішла з дому через непорозуміння в родині. Наразі поліція проводить превентивну роботу з родичами жінки.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер