Молода жінка зникла з дому з двомісячним немовлям – поліція відшукала її у Семенівці

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 460

Молода мама зникла з дому разом з новонародженою дитиною та перестала виходити на зв’язок із рідними

Про зникнення дочки з онукою поліцію повідомив батько 19-річної жінки.

Прикрий випадок стався в Семенівці.

Про нього повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

- До сектору поліцейської діяльності №1 (смт Семенівка) Кременчуцького районного управління поліції 1 червня, близько 23.00, звернувся місцевий мешканець з проханням допомогти знайти свою 19-річну доньку з її новонародженою двомісячною донькою. Зі слів чоловіка, дівчина близько 17 години, пішла з дому та назад не повернулася, – зазначається у повідомленні.

Отримавши інформацію про зникнення жінки з новонародженою дитиною на їх пошуки було негайно задіяно максимальну кількість поліцейських Семенівщини та Глобинщини. За годину пошукових заходів місце перебування жінки та дитини встановили. Вона перебувала у подруги в одному з сіл району. З нею і дитиною все добре.

Поліцейським жінка пояснила, що пішла з дому через непорозуміння в родині. Наразі поліція проводить превентивну роботу з родичами жінки.