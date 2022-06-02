Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25% - що це означає для українців

Зміна облікової ставки НБУ впливає на процентні ставки банків за вкладами і позиками - чим вище ставка, тим дорожче кредити і вище ставка по депозитах у гривні
Правління Національного банку України сьогодні, 2 червня, ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
За словами голови НБУ, регулятор, розглянувши кілька сценаріїв, вирішив підвищити облікову ставку одразу на 15 в. п. до 25%.
Підвищення облікової ставки пожвавить інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та матиме стримуючий вплив на інфляцію.
Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатнім для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань, що в перспективі створить передумови для переходу до циклу зниження облікової ставки.
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і вище ставка по депозитам в національній валюті.
Максимальна облікова ставка в Україні становила 30% у березні-серпні 2015 року, а мінімальна - 6% у червні 2020 — березні 2021 року.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер