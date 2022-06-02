«Ви не уявляєте, що з ними там роблять»: сестра «Волини» закликала допомогти повернути додому захисників Маріуполя

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 972

Всі вони мають повернутися додому, туди, де на них чекають їхні батьки, кохані та діти

Сестра захисника «Азовсталі», вже легендарного командира морпіхів 36 бригади Сергія Волинського, закликала кожного українця допомогти повернути своїх героїв додому. Для цього, переконана Тетяна Харько, необхідно постійно нагадувати світові про мужніх і незламних воїнів, які нині перебувають у полоні. Всі вони мають повернутися додому, туди, де на них чекають їхні батьки, кохані та діти. Про це вона сказала на пресконференції у Києві 30 травня.

Сестра командира «Волини» нагадала, що захисники Маріуполя повністю виконали наказ і тримали місто, вразивши своїм героїзмом увесь світ.

- Морпіхи та всі інші захисники «Азовсталі» гідно виконали усі поставлені завдання. Вони стримували собою потужний натиск на всю Україну, не пропускаючи ворога на інші території. Зараз виходить так, що люди починають забувати про подвиг наших захисників, – зазначила Харько.

Вона наголосила: аби не нашкодити переговорам щодо обміну незламних воїнів на полонених окупантів, їх родичів просили зберігати тишу. Однак родини захисників «Азовсталі» переконані: найкоротший шлях до повернення оборонців Маріуполя додому – це максимальний розголос.

- Так, нас просили мовчати, щоб не нашкодити. Але не потрібно думати, що історія героїв «Азовсталі» вже закінчилася. Їм потрібна підтримка. Їх потрібно повернути додому. Я закликаю всіх, всі організації, суспільство, всіх блогерів наслідувати приклад гурту «Калуш», наслідувати приклад Руслани Лижичко. Говоріть про героїв «Азовсталі», говоріть дуже голосно, щоб у всіх куточках нашої планети зрозуміли, що захисників Маріуполя потрібно повернути додому! – вважає сестра «Волини».

Вона також закликала нагадувати про воїнів Маріуполя кожного українця, якому не байдуже. Нагадуючи про них своєму оточенню, кожен з нас наближає день повернення воїнів із полону.

- Люди, благаю, не думайте, що ви не можете вплинути на ситуацію. Кожного дня ми розмовляємо про війну. Ці розмови ведуться і в Україні, і за її межами. Я дуже прошу: спілкуючись з друзями, родичами, з колегами, з громадянами інших держав – згадайте про воїнів Маріуполя. Згадайте про «Азовсталь». Про те, що кожен з них має право повернутися додому. Ми повинні це зробити. Ми повинні їх повернути, – підкреслила Харько.

Вона не стримала сліз, коли розповідала про те, як розплакалася, розмовляючи телефоном з дружиною брата – аж раптом втішати її кинувся маленький племінник.

- І раптово в екрані телефона з’явився мій племінник, маленький хоробрий хлопчик, син мого брата. Він сказав: «Таню, не плач, тато повернеться. Він обіцяв. Я благаю, допоможіть батьку повернутися до сина. Впевнена, що таку обіцянку дав кожен син, кожен брат, кожен чоловік, кожен батько «Азовсталі», кожен батько Маріуполя. Люди, я благаю: давайте їх повернемо! – емоційно закликала сестра командира морпіхів Сергія Волинського.