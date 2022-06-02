Кременчуччина попрощалася з військовим Юрієм Баранцем

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Вчора, 1 червня, Глобинська громада Кременчуцького району провела в останню путь військового Юрія Баранця.

На 55 році життя внаслідок ракетного обстрілу передчасно обірвалося життя захисника України, чоловіка, батька Юрія Васильовича Баранця.

Староста села Станіслав Живолуп, виступаючи перед присутніми, розповів, що народився Юрій Васильович 1 липня 1967 року у Львові, там закінчив 8-річну школу №54, далі навчався у Львівському середньому професійному-технічному училищі №48 та здобув спеціальність автослюсаря, а пізніше – спеціальність водія.

У 1989 році був призваний до лав радянської армії. Служба проходила на Уралі у Верхній Салді. Після служби повернувся до Львова і влаштувався працювати водієм на Львівському м’ясокомбінаті, а потім водієм на пошті. Згодом переїздить в с.Омельник Кіровоградської області до батьківської хати.

У 2007 році Юрій зустрів свою майбутню дружину Тетяну Миколаївну, у якої на той час було троє синів, для яких він став добрим і турботливим батьком. Пізніше у 2010 році Юрій разом із дружиною купують будинок у с.Устимівка і всією родиною переїжджають сюди на постійне місце проживання. А у 2017 році у сім’ї народилася донечка Альона.

Односельці згадують загиблого як здібного господаря, який ніколи не цурався ніякої роботи. У дворі завжди був порядок, з повагою ставився до сусідів та односельців. Таким його назавжди запам’ятають рідні, близькі та всі, хто його знав.