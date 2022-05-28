Які медичні послуги безкоштовно можуть отримати переселенці

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 184

Люди, які вимушено переїхали з фронтових областей на Полтавщину, можуть отримати медичну допомогу, безкоштовні ліки та консультацію.

Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, навіть якщо переселенці не укладали декларацію, в них є можливість звернутися до місцевих сімейних лікарів.

«Якщо ви через війну вимушені переїхати в інший населений пункт України, за можливості будьте на зв’язку з вашим сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Якщо можливість зв’язати зі своїм лікарем відсутня, потрібно: звернутися до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Знайти такий заклад допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Укладати нову декларацію не потрібно.

Перелік послуг, які можна отримати безкоштовно:

- динамічне спостереження за станом здоров’я;

- діагностику та лікування захворювання;

направлення до лікарів вузької спеціальності чи на обстеження;

- паліативну допомогу;

- рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це повторний рецепт;

- щеплення відповідно до календаря вакцинації;

- базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холостерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін).

Як вимушеним переселенцям отримати медичну допомогу та ліки у Кременчуці