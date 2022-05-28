Які медичні послуги безкоштовно можуть отримати переселенці

Люди, які вимушено переїхали з фронтових областей на Полтавщину, можуть отримати медичну допомогу, безкоштовні ліки та консультацію.
Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, навіть якщо переселенці не укладали декларацію, в них є можливість звернутися до місцевих сімейних лікарів.
Знайти такий заклад допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Укладати нову декларацію не потрібно.
Перелік послуг, які можна отримати безкоштовно:
- динамічне спостереження за станом здоров’я;
- діагностику та лікування захворювання;
направлення до лікарів вузької спеціальності чи на обстеження;
- паліативну допомогу;
- рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це повторний рецепт;
- щеплення відповідно до календаря вакцинації;
- базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холостерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін).
Як вимушеним переселенцям отримати медичну допомогу та ліки у Кременчуці
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер