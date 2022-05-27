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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Кабмін продовжив карантин через коронавірус

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 427

 

За добу у Кременчуці на цю хворобу захворіла однорічна дитина

Кабінет Міністрів України продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні, 27 травня, в місті зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію – захворіла одна дитина першого року життя, яка лікується в інфекційному шпиталі. Такі дані наводить мерія.

Всього в інфекційних шпиталях лежить п'ятеро людей. Одужало два пацієнти. Випадків смерті за добу не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 087 хворих, одужало 23 355, померло 721.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин
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