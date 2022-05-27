Кабмін продовжив карантин через коронавірус

Кабінет Міністрів України продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Сьогодні, 27 травня, в місті зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію – захворіла одна дитина першого року життя, яка лікується в інфекційному шпиталі. Такі дані наводить мерія.
Всього в інфекційних шпиталях лежить п'ятеро людей. Одужало два пацієнти. Випадків смерті за добу не було.
Загалом у Кременчуці налічують 24 087 хворих, одужало 23 355, померло 721.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер