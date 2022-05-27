СБУ: двох бойовиків так званої «армії ЛНР» засудили до 8 та 10 років

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 157

Двох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ, учасників так званої «армії ЛНР», засудили до 8 та 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

російських бойовиків взяли в полон українські військові у кровопролитних боях за Кремінну.

За даними слідства СБУ, обидва полонені є мешканцями тимчасово окупованої території Луганської області. Вони добровільно, з ідейних міркувань пішли «на службу» за контрактом до незаконного збройного формування «2-ї ОМБР 2-го АК народної міліції лнр».

Один із них приєднався до окупантів незадовго перед початком широкомасштабного вторгнення рф до України і займався обслуговуванням ворожої військової техніки. Другий був механіком-водієм БМП, воював проти сил АТО/ООС з 2017 року.

Досудове розслідування довело вчинення правопорушниками посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України). Їх засудили до 8 та 10 років позбавлення волі.