Кременччужанам розкажуть як діяти при обстрілах та застосуванні фосфорних боєприпасів

Вчора, 21:31 Переглядів: 451

Волонтер з Кременчука Роман Бутрімов продовжує проводити курси з надання домедичної допомоги. Цього разу він розкаже як діяти при обстрілах та застосуванні фосфорних бомб.

28 травня тренінг Дії під час артобстрілів, застосуванні фосфорних боєприпасів або хімічної атаки.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

На цьому тренінгу розглянемо алгоритм дій і домедичну допомогу постраждалому.

Зупинка кровотеч.

Початок об 15.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок та зручний одяг

Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета. А також тампонування рани бинтом.

29 травня тренінг на тему Серцево-легенева реанімація.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.

Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

- Звертаю увагу - Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг . Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.

Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі, - повідомив Роман.

Попередній запис обов'язковий. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишить у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. т. 097-716-47-85.