У Кременчуці розпочинають громадське обговорення з перейменування топонімів - долучайтесь

У Кременчуці починають громадське обговорення щодо перейменування топонімів в рамках процесу деколонізації. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, відповідне розпорядження підписав міський голова Кременчука ВІталій Малецький.
Воно проходитиме в два етапи, кременчужан запрошують долучитись.
Перший етап триватиме з 1 червня по 1 липня 2022 року. В цей період в мерії прийматимуть від громадян пропозиції щодо перейменування об’єктів топоніміки в електронній і письмовій формах.
Письмові пропозиції можна буде направляти за адресою:
виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600.
Електронні пропозиції - sektor-vp@kremen.gov.ua
Телефон для довідок: (0536) 74-38-47
Анонімні пропозиції не розглядатимуться.
Процес «дерусифікації» Кременчука займе не менше двох місяців
Другий етап громадського обговорення проходитиме у вигляді електронного голосування на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради по завершенні та після узагальнення першого етапу громадського обговорення.
Взяти участь у ньому можна буде після додаткового повідомлення за посиланням: https://poll.kremen.org.ua/index.php
Без Першотравневої та Гвардійської: у Кременчуці затвердили список вулиць для перейменування
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер