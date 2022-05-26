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У Кременчуці розпочинають громадське обговорення з перейменування топонімів - долучайтесь

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 191

 Процес проходитиме в два етапи

У Кременчуці починають громадське обговорення щодо  перейменування топонімів в рамках процесу деколонізації. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, відповідне розпорядження підписав міський голова Кременчука ВІталій Малецький.

Воно проходитиме в два етапи, кременчужан запрошують долучитись. 

Перший етап триватиме з 1 червня по 1 липня 2022 року. В цей період в мерії прийматимуть від громадян пропозиції щодо перейменування об’єктів топоніміки в електронній і  письмовій формах.

Письмові пропозиції можна буде направляти за адресою:

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600.  

Електронні пропозиції  -  sektor-vp@kremen.gov.ua

Телефон для довідок: (0536) 74-38-47

  • ПІБ, адреса (прописка та місце проживання), контактні дані громадянина, який подає пропозицію;
  • зміст пропозиції з обґрунтуванням та прив’язкою до конкретної вулиці;
  • дату надання пропозиції, а також підпис (для письмових).

Анонімні пропозиції не розглядатимуться.

Процес «дерусифікації» Кременчука займе не менше двох місяців

Другий етап громадського обговорення проходитиме у вигляді електронного голосування на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради по завершенні та після узагальнення першого етапу громадського обговорення.

 Взяти участь у ньому можна буде після додаткового повідомлення за посиланням:  https://poll.kremen.org.ua/index.php

Без Першотравневої та Гвардійської: у Кременчуці затвердили список вулиць для перейменування

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: перейменування деколонізація дерусифікація декомунізація
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