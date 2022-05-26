У Кременчуці розпочинають громадське обговорення з перейменування топонімів - долучайтесь

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Процес проходитиме в два етапи

У Кременчуці починають громадське обговорення щодо перейменування топонімів в рамках процесу деколонізації. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, відповідне розпорядження підписав міський голова Кременчука ВІталій Малецький.

Воно проходитиме в два етапи, кременчужан запрошують долучитись.

Перший етап триватиме з 1 червня по 1 липня 2022 року. В цей період в мерії прийматимуть від громадян пропозиції щодо перейменування об’єктів топоніміки в електронній і письмовій формах.

Письмові пропозиції можна буде направляти за адресою:

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600.

Електронні пропозиції - sektor-vp@kremen.gov.ua

Телефон для довідок: (0536) 74-38-47

ПІБ, адреса (прописка та місце проживання), контактні дані громадянина, який подає пропозицію;

зміст пропозиції з обґрунтуванням та прив’язкою до конкретної вулиці;

дату надання пропозиції, а також підпис (для письмових).

Анонімні пропозиції не розглядатимуться.

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Другий етап громадського обговорення проходитиме у вигляді електронного голосування на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради по завершенні та після узагальнення першого етапу громадського обговорення.

Взяти участь у ньому можна буде після додаткового повідомлення за посиланням: https://poll.kremen.org.ua/index.php

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