У Кременчуці побились чоловіки - один з них у лікарні

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 49

25 травня у Кременчуці побились двоє чоловіків. Як повідомляє поліція Полтавщини, близько 13:45, надійшло повідомлення від медиків, що до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями у тяжкому стані госпіталізовано 43-річного мешканця Кременчука.

« Між місцевими чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Унаслідок конфлікту 44-річний чоловік завдав тілесні ушкодження 43-річному місцевому мешканцю. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де його прооперували. Медики розцінюють стан чоловіка як тяжкий », - коментує Олександр Лянний, т.в.о Крюківського відділення поліції.

Наразі поліцейські затримали правопорушника, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу».