У Кременчуці побились чоловіки - один з них у лікарні

Нападника затримали, потерпілого прооперували
25 травня у Кременчуці побились двоє чоловіків. Як повідомляє поліція Полтавщини, близько 13:45, надійшло повідомлення від медиків, що до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями у тяжкому стані госпіталізовано 43-річного мешканця Кременчука.
«Між місцевими чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Унаслідок конфлікту 44-річний чоловік завдав тілесні ушкодження 43-річному місцевому мешканцю. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де його прооперували. Медики розцінюють стан чоловіка як тяжкий», - коментує Олександр Лянний, т.в.о Крюківського відділення поліції.
Наразі поліцейські затримали правопорушника, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу».
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