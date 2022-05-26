93 млн гривень заборгували мешканці Правобережжя за спожите тепло

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Борги за спожите тепло є у лікарень та шкіл Кременчука

Кременчужани, яких обслуговує КП «Теплоенерго», заборгували 93 млн гривень за спожите тепло та гарячу воду. Про це йшла мова на засіданні штабу з підготовки до опалювального сезону.

За словами міського голови Віталія Малецького, є один будинок на вул. Приходька, що заборгував 1 млн гривень.

У той же час, КП «Теплоенерго» винне ТЕЦ КВБЗ за покупне тепло для Раківки 47 млн гривень. Мер Віталій Малецький пообіцяв, що найближчим часом ця сума зменшиться вдвічі.

Крім того, минулий опалювальний сезон із боргами завершили сфери освіти та медицини. Мер закликав голів відповідних департаментів спрямовувати всі зекономлені кошти на погашення богів та економити тепло.