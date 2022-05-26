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Кременчук, Споживач

93 млн гривень заборгували мешканці Правобережжя за спожите тепло

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 173

 

Борги за спожите тепло є у лікарень та шкіл Кременчука

Кременчужани, яких обслуговує КП «Теплоенерго», заборгували 93 млн гривень за спожите тепло та гарячу воду. Про це йшла мова на засіданні штабу з підготовки до опалювального сезону. 

Опалювальний сезон на лівому березі Кременчука цього року буде

За словами міського голови Віталія Малецького, є один будинок на вул. Приходька, що заборгував 1 млн гривень. 

У той же час, КП «Теплоенерго» винне ТЕЦ КВБЗ за покупне тепло для Раківки 47 млн гривень. Мер Віталій Малецький пообіцяв, що найближчим часом ця сума зменшиться вдвічі.

Підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть

Крім того, минулий опалювальний сезон із боргами завершили сфери освіти та медицини. Мер закликав голів відповідних департаментів спрямовувати всі зекономлені кошти на погашення богів та економити тепло.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: misto.vn.ua

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Теги: опалення опалювальний сезон опалювальний сезон 2022-2023 борги
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