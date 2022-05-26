Повітряна тривога - всі в укриття (відбій 12.22)

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 291

Всім варто пройти в укриття.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.