Сорос: Україна, безумовно, має шанси на перемогу

У той же час американський мільярдер вважає, що вторгнення в наше країну могло стати початком Третьої світової війни, яка здатна вбити цивілізацію
Мільярдер, фінансист та філантроп Джордж Сорос заявив, що вторгнення росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому найкращий спосіб для Заходу зберегти вільну цивілізацію – перемогти сили путіна, повідомляє агентство Reuters із посиланням на текст виступу Сороса 24 травня 2022 року у Давосі, пише Liga.
Сорос упевнений, що путін, який казав, що «спецоперація» в Україні досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою, і готується до переговорів про припинення вогню.
На думку Сороса, Євросоюз має зрозуміти, що путін може припинити постачання газу, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, «поки це справді боляче».
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер