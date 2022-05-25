Сорос: Україна, безумовно, має шанси на перемогу

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 554

У той же час американський мільярдер вважає, що вторгнення в наше країну могло стати початком Третьої світової війни, яка здатна вбити цивілізацію

Мільярдер, фінансист та філантроп Джордж Сорос заявив, що вторгнення росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому найкращий спосіб для Заходу зберегти вільну цивілізацію – перемогти сили путіна, повідомляє агентство Reuters із посиланням на текст виступу Сороса 24 травня 2022 року у Давосі, пише Liga.

«Вторгнення могло стати початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – якнайшвидше перемогти путіна. У цьому суть», – цитує агентство Сороса.

Сорос упевнений, що путін, який казав, що «спецоперація» в Україні досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою, і готується до переговорів про припинення вогню.

«Але перемир'я неможливе, тому що йому не можна довіряти. Чим слабший путін, тим більш непередбачуваним він стає», – сказав він.

На думку Сороса, Євросоюз має зрозуміти, що путін може припинити постачання газу, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, «поки це справді боляче».

«Я не можу передбачити результат, але Україна безумовно має шанси на перемогу», – підсумував Сорос.