За продаж канабісу мешканця Полтавщини засудив на три роки позбавлення волі

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 216

29-річного жителя Полтавщини засудили на три роки позбавлення волі за збут наркотиків. Як повідомляє поліція Полтавщини, правоохоронці встановили причетність чоловіка до чотирьох фактів продажу канабісу людям з наркотичною залежністю.

Так, поліція затримала торговця ще наприкінці 2021 року, під час збуту ним чергової дози наркотиків на території Карлівської громади.

Поліція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактами незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).та спрямувала обвинувальний акт спрямували до Карлівського районного суду.

24 квітня визнав фігуранта винним в інкримінованих йому злочинах та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у мешканця Кременчука поліція вилучила близько 4,5 кг канабісу- порушено кримінальну справу.