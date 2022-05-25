За продаж канабісу мешканця Полтавщини засудив на три роки позбавлення волі

29-річного жителя Полтавщини засудили на три роки позбавлення волі за збут наркотиків. Як повідомляє поліція Полтавщини, правоохоронці встановили причетність чоловіка до чотирьох фактів продажу канабісу людям з наркотичною залежністю.
Так, поліція затримала торговця ще наприкінці 2021 року, під час збуту ним чергової дози наркотиків на території Карлівської громади.
Поліція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактами незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).та спрямувала обвинувальний акт спрямували до Карлівського районного суду.
24 квітня визнав фігуранта винним в інкримінованих йому злочинах та засудив його до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями у мешканця Кременчука поліція вилучила близько 4,5 кг канабісу- порушено кримінальну справу.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер