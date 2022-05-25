Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За продаж канабісу мешканця Полтавщини засудив на три роки позбавлення волі

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 216

 Довели причетність 29-річного мешканця до 4-х фактів продажу наркотиків

29-річного жителя Полтавщини засудили на три роки позбавлення волі за збут наркотиків. Як повідомляє поліція Полтавщини, правоохоронці встановили причетність чоловіка  до чотирьох фактів продажу канабісу людям з наркотичною залежністю.

Так, поліція затримала торговця ще  наприкінці 2021 року, під час збуту ним чергової дози наркотиків на території Карлівської громади.

Поліція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактами незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).та спрямувала обвинувальний акт спрямували до Карлівського районного суду.

24 квітня визнав фігуранта винним в інкримінованих йому злочинах та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у мешканця Кременчука поліція вилучила близько 4,5 кг канабісу- порушено кримінальну справу. 

0
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Держприкордонслужба

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: канабіс наркотики поліція Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх