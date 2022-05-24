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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

росія готується до довгої війни, - Міноборони

Сьогодні, 22:15 Переглядів: 115

 Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку росія розв’язала проти нашої держави

 

У Міністерстві оборони України заявили, що росія готується до довготривалої військової операції в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

За словами Мотузяника, ситуація на фронті зараз надзвичайно складна, тому що зараз вирішується, мабуть, доля цієї країни.

«Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку осія розв’язала проти нашої держави», - сказав речник Міноборони.

«Найгарячіше – це Донецький операційний район і Слов’янський напрямок. Окупанти фактично в цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних і бомбових ударів, в тому числі з території Білорусі і з території Криму. Ці важкі бої, які зараз тривають на сході, власне і стануть підсумком цієї війни», - сказав він.

Олександр Мотузяник зазначив, що завданням російських окупантів є оточити українські війська в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, блокувати трасу, і це може їм дозволити вийти на адміністративні кордони Луганської області. Однак Генштаб ЗСУ прораховує всі можливі ризики, щоб не допустити таких дій.  Він підкреслив, що росія отримала стратегічну поразку на першому етапі своєї агресії, і через це Генеральний штаб Збройних сил рф був змушений переглянути свої цілі.

«Вони вже не такі амбітні. Росія вже дуже скоротила свої апетити. Зараз вони намагаються повністю взяти під контроль адміністративні кордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, вони намагаються оточити там угрупування українських військ і забезпечити стійкий сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим», - сказав він.

Мотузяник повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росія задіяла в Україні майже 170 тисяч живої сили, більше 90 батальйонно-тактичних груп. І ще близько 30 БТГ Росія може ввести в дію впродовж півтора-двох місяців. Станом на кінець травня ЗСУ повністю знищили 17 російських батальйонно-тактичних груп.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: armyinform

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Теги: війна Міноборони Олександр Мотузяник
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