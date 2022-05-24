І не дивно: у росії розганяють фейк, що мавпячу віспу «розробили» в Україні

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 195

Роспропаганда розповсюджує черговий фейк - начебто вірусу мавпячої віспи розробили США в неіснуючих українських «біолабораторіях». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО

«Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа. За їх словами, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення «спецоперації» розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців «рознесли» віспу Європою», - йдеться у повідомленні.

В Центрі наголосили, що МОЗ України офіційно заявило про те, що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

Але це ще не все: як повідомляють у Центрі, пропагандисти пов'язали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, зі спалахом вірусу, який начебто стався після фестивалю.

«Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню. Жодних фактів підтвердження цих суджень рф не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу», - наголосили в ЦПД.

Що варто знати про вірус мавпячої віспи, читайте тут.