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І не дивно: у росії розганяють фейк, що мавпячу віспу «розробили» в Україні

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 195

 А українські біженці «рознесли» її Європою 

Роспропаганда розповсюджує черговий фейк - начебто  вірусу мавпячої віспи розробили США в неіснуючих українських «біолабораторіях». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО

«Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа. За їх словами, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення «спецоперації» розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців «рознесли» віспу Європою», - йдеться у повідомленні.

В Центрі наголосили, що МОЗ України офіційно заявило про те, що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

Але це ще не все: як повідомляють у Центрі, пропагандисти пов'язали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, зі спалахом вірусу, який начебто стався після фестивалю.

«Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню. Жодних фактів підтвердження цих суджень рф не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу», - наголосили в ЦПД.

Що варто знати про вірус мавпячої віспи, читайте тут.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: мавпяча віспа фейк
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