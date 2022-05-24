Волейболістка з Кременчука у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 164

Наші дівчата боролися до останнього, щоб вибороти путівку

Кременчужанка Ксенія Ратій у складі молодіжної збірної України U21 зіграє на чемпіонаті Європи-2022. Спортсменка вихованка КДЮСШ ім Кисельова та 4 ліцею.

У Польщі, 21 травня, завершився кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи-2022. В Зеленій Гурі у вирішальному матчі групи В підопічні Юлії Якушевої зустрічалися із господарками майданчика. Українки поступилися суперницям з рахунком 1:3.

Втім, друге місце та кращі показники серед всіх інших команд дозволили українській «молодіжці»отримати бажану путівку на чемпіонат Європи-2022.

Чемпіонат Європи-2022. Дівчата U-21. Кваліфікація

Група В (Зелена Гура, Польща)

19 травня, четвер

Угорщина – Україна – 1:3 (15:25, 25:20, 23:25, 23:25)

20 травня, п’ятниця

Україна – Чехія – 3:2 (15:25, 25:22, 18:25, 25:21, 15:13)

21 травня, субота

Україна – Польща – 1:3 (25:16, 13:25, 19:25, 20:25)

Фінальний етап чемпіонату Європи-2022 пройде з 12 до 17 липня в італійських містах – Черіньола та Андрія.