Волейболістка з Кременчука у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи

Кременчужанка Ксенія Ратій у складі молодіжної збірної України U21 зіграє на чемпіонаті Європи-2022. Спортсменка вихованка КДЮСШ ім Кисельова та 4 ліцею.
У Польщі, 21 травня, завершився кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи-2022. В Зеленій Гурі у вирішальному матчі групи В підопічні Юлії Якушевої зустрічалися із господарками майданчика. Українки поступилися суперницям з рахунком 1:3.
Втім, друге місце та кращі показники серед всіх інших команд дозволили українській «молодіжці»отримати бажану путівку на чемпіонат Європи-2022.
Чемпіонат Європи-2022. Дівчата U-21. Кваліфікація
Група В (Зелена Гура, Польща)
19 травня, четвер
Угорщина – Україна – 1:3 (15:25, 25:20, 23:25, 23:25)
20 травня, п’ятниця
Україна – Чехія – 3:2 (15:25, 25:22, 18:25, 25:21, 15:13)
21 травня, субота
Україна – Польща – 1:3 (25:16, 13:25, 19:25, 20:25)
Фінальний етап чемпіонату Європи-2022 пройде з 12 до 17 липня в італійських містах – Черіньола та Андрія.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер