Делегація з мерії Кременчука повезла на передову гуманітарний вантаж

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Заступник міського голови Кременчука Віталія Малецького Дмитро Кравченко особисто доставив українським бійцям на першу лінію фронту гуманітарну допомогу від кременчужан. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

«У вантажі і партія цигарок, які нашим захисникам передав колектив Кременчуцької тютюнової фабрики», - йдеться в повідомленні.

Вказано, що одним із пунктів слідування делегації Кременчуцької мерії є місто Краматорськ, у районі якого наразі точаться запеклі бої з російським окупантом.

Зазначимо, що сьогодні «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що Кременчуцька табачна фабрика у якості допомоги для ЗСУ та ТрО офіційно передала міській владі партію цигарок. Але цигарки кудись «зникли» та не дійшли до адресатів. У Кременчуцькому відділі поліції нам підтвердили, що відповідна заява вже надійшла до правоохоронців, тривають слідчі дії.

Кременчуцька табачна фабрика передала місцевій владі цигарки, але вони кудись «зникли»