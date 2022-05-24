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Кременчужани скаржаться на переповнені автобуси № 25 у години пік

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 485

 Пропонують міському голові простояти в таких умовах 40 хвилин

Кременчужани скаржаться на «забиті» автобуси № 25 (Раківка - Молодіжне) у години пік. Мовляв, не дотримуються графіку, виходять не всі. При цьому тролейбуси № 2 та № 5 їздять напівпорожні один за одним.

«Скільки можна їздити за таких умов??!!! Це 25-й маршрут. Щоранку і вечір (година пік) така картина. Може пан Малецький хоче спробувати проїхатись у таких умовах? А потім піднімати плату?!! Сьогодні людині стало погано((( Не всі заявлені маршрути виходять. Ходять як хочуть!!! Люди зійшли з машин і перейшли в громадський транспорт у зв'язку з відомими подіями. Зате маршрут номер 5 і 2 ходять паровозиком один за одним напівпорожні! [...] Спробуйте, пане мер, постояти в таких умовах на ніжках у пробці на блокпостах по 40 хвилин!» - написала до редакції читачка Марина.

За даними міського голови Віталія Малецького, 23 травня на маршрути вийшло 40 тролейбусів та 9 комунальних автобусів. За інформацією директора КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» Олександра Вертюха, комунальний транспорт виходить на рейси майже у повному обсязі. Тим часом у мерії, схоже, мають намір підняти вартість проїзду у комунальному транспорті з 1 червня. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: читачка Марина

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Теги: транспорт автобус тролейбус
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