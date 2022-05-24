Черешневі сади у Мелітополі перебувають під контролем окупантів

Усі черешневі сади та державне підприємство «Мелітопольська дослідна станція садівництва» окуповані військами рф. Про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише Укрінформ.
За його словами, окупанти намагатимуться зібрати мелітопольські фрукти та ягоди для вивезення їх частково до Росії або частково – до окупованих Криму, Донецька та Луганська.
Федоров також додав, що у самому місті сьогодні продовжують працювати українські партизани та спецслужби, які роблять все, щоб загарбникам було дуже некомфортно перебувати на території захопленого Мелітополя.
Нагадаємо, у 2020 році Мелітопольська черешня стала офіційною географічною вказівкою. Мелітополь Запорізької області вважається черешневою столицею України.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер