Черешневі сади у Мелітополі перебувають під контролем окупантів

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 49

Цього року фруктом з Півдня поласуємо навряд

Усі черешневі сади та державне підприємство «Мелітопольська дослідна станція садівництва» окуповані військами рф. Про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише Укрінформ.

«Усі сільгосппідприємства давно знаходяться під контролем загарбників, вони окупували всі наші сади та державне підприємство, і сьогодні дуже небезпечно займатися господарством», – сказав Федоров.

За його словами, окупанти намагатимуться зібрати мелітопольські фрукти та ягоди для вивезення їх частково до Росії або частково – до окупованих Криму, Донецька та Луганська.

«На жаль, цього сезону в Україні не вдасться посмакувати мелітопольською черешнею», – сказав мер.

Федоров також додав, що у самому місті сьогодні продовжують працювати українські партизани та спецслужби, які роблять все, щоб загарбникам було дуже некомфортно перебувати на території захопленого Мелітополя.

Нагадаємо, у 2020 році Мелітопольська черешня стала офіційною географічною вказівкою. Мелітополь Запорізької області вважається черешневою столицею України.