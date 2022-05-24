Українські бійці вщент розбили одну з передових армій Південного округу росії

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 205

Українські бійці розбили вщент на півдні України 58-му армію Південного воєнного округу Росії, яку вважають однією з передових. Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, повідомляє Служба безпеки України.

У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу рф, зазначають в СБУ.

«От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський загарбник.